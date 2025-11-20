XICOTÉNCATL CONMEMORA EL CXV ANIVERSARIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA CON DESFILE CÍVICO

Xicoténcatl celebró este 20 de noviembre el CXV Aniversario de la Revolución Mexicana con una parada cívica y un desfile que reunió a más de 1,500 alumnos, docentes y personal del Ayuntamiento, además de cientos de familias que se sumaron a la conmemoración.

La Presidenta Municipal Mariela López Sosa, acompañada del Cabildo y autoridades educativas, encabezó el recorrido donde participaron instituciones escolares, dependencias municipales y el Sistema DIF.

El evento destacó por su organización y el entusiasmo de la comunidad, que llenó de color, civismo y tradición las calles del municipio.