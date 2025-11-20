GONZÁLEZ RINDE HOMENAJE A LA REVOLUCIÓN CON CONMEMORATIVOS DESFILES

El Alcalde Miguel Zúñiga Rodríguez encabeza las celebraciones en la cabecera municipal, y extiende el entusiasmo patrio a Villa Manuel y Graciano Sánchez, reconociendo la participación de todas las instituciones educativas.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

González, Tam. – El municipio de González se vistió de gala y fervor patrio para conmemorar el 115 Aniversario de la Revolución Mexicana con una serie de desfiles que se desarrollaron con gran entusiasmo en sus principales localidades.

En la cabecera municipal, el Dr. Miguel Alejandro Zúñiga Rodríguez, Presidente Municipal, encabezó la comitiva oficial para presenciar el Desfile Conmemorativo del 20 de Noviembre. Estuvo acompañado por su esposa, la Lic. Sarahí Rageb Gómez, Presidenta del Sistema DIF González, y miembros del cabildo como la Primer Síndico, Jazmín Guadalupe González Chávez, el Segundo Síndico, Profr. Oscar Bernal San Martín, y la Regidora Blanca Estefanía Montelongo Gómez.

La mesa de honor contó también con la presencia de destacadas personalidades del sector educativo y regional: el Jefe del CREDE en González, Profr. Víctor Manuel González Cíntora; la Mtra. Eunice Gabriela Zapata Méndez, Supervisora de Educación Preescolar; la Mtra. Francisca Domínguez Álvarez, Supervisora Escolar de Educación Primaria; y el Profr. Isidro Papalotzi Cruz, Director del CVDR del IPN en Tampico, quienes atestiguaron la marcialidad y creatividad de los contingentes.

Extienden Celebración a Comunidades

El espíritu revolucionario no se limitó a la cabecera. La celebración se extendió a otras comunidades importantes del municipio:

Villa Manuel disfrutó de un “gran y bonito desfile”, que contó con la entusiasta participación de sus respectivos centros educativos.

Graciano Sánchez también se sumó a la jornada, donde el Desfile Conmemorativo del 20 de Noviembre se desarrolló en un “gran ambiente y con mucho entusiasmo”.

El Dr. Zúñiga Rodríguez y su equipo extendieron un sincero agradecimiento y felicitación a todos y cada uno de los planteles educativos y contingentes que participaron en los desfiles, destacando su compromiso cívico y la vitalidad que aportaron a las festividades patrias del municipio.