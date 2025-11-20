SUMAN ESFUERZOS SALUD E IMSS BIENESTAR PARA MEJOR SERVICIO Y ATENCIÓN MÉDICA

*Por indicación del gobernador Américo Villarreal Anaya se coordinan ambas instituciones para atender a los tamaulipecos

ALFREDO GARCÍA BECERRA

CD. VICTORIA, TAMAULIPAS. – Con la suma de esfuerzos con el IMSS Bienestar y el apoyo del gobernador Américo Villarreal Anaya, se cubren las necesidades de las unidades de salud como la de nefrología, así como la falta de especialistas como urólogos, informó el secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro, en entrevista previo al desfile conmemorativo del 115 aniversario de la Revolución Mexicana.

Destacó que, se realiza la cobertura total de las pruebas para detección de cáncer de próstata y se cubre una parte de las intervenciones quirúrgicas debido a la falta de este tipo de especialistas como los urólogos, situación que tanto al IMSS Bienestar como a la Secretaría de Salud, les preocupa y ocupa, atendiendo a la mayoría de los pacientes que presentan algún padecimiento relacionado con la próstata como el cáncer.

En lo referente a la demanda de atención que se registró en la zona sur de Tamaulipas para el área de nefrología, el titular de salud señaló que existieron quejas por parte de algunos pacientes e informó que “mantuvimos una conversación con el coordinador de IMSS Bienestar, Marggid Antonio Rodríguez Avendaño, sobre el incremento de pacientes que requieren de tratamiento de diálisis, por lo que se gestionó para que recibieran esta atención de manera oportuna”.

Dijo que la Secretaría de Salud, como eje rector, están trabajando e implementando proyectos para tratar las enfermedades crónico degenerativas como el de Medicina de Estilo de Vida Saludable, que forma parte importante para la prevención y tener cambios en la malnutrición entre la población.

En el tema de las enfermedades respiratorias, que ya se empiezan a incrementar en esta temporada invernal, informó que en este año se han registrado unos 60 pacientes que han presentado COVID y 40 de influenza, sin embargo los refriados comunes siguen en aumento, por ello recomendó tomar medidas de protección, así como vacunarse contra estos padecimientos.

“Seguimos invitando a la población a que acudan a la unidad de salud más cercana para que soliciten las vacunas de acuerdo a su edad, ya que tenemos en existencia todas las vacunas, que luego de una revisión, se tiene una cobertura del 86 por ciento en el estado; así como las de temporada invernal que a la fecha llevamos un 30 por ciento de aplicación. Por ello, es importante que acudan a vacunarse para generar anticuerpos antes de que llegue el frio intenso”, puntualizó Hernández Navarro.

Cuarto Poder de Tamaulipas/