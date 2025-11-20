PATTY CHÍO DA CONTINUIDAD A IMPORTANTES OBRAS DE DRENAJE

*En las colonias Cárdenas y Aurora entrega la primera etapa de rehabilitación de colectores y pone en marcha la segunda fase

El Gobierno Municipal de El Mante que preside Patty Chío, puso en marcha el inicio de la segunda etapa de la obra de rehabilitación del drenaje sanitario, tras haber concluido los trabajos en la calle Río Mante de la Colonia Aurora y en el colector Benito Juárez de la Colonia Cárdenas.

Acompañada por familias del sector, integrantes del Comité Social de Obras, síndicos y regidores, la Presidenta Municipal entregó la primera etapa y dio el arranque formal a los trabajos correspondientes a esta nueva fase de la obra hidrosanitaria.

“Hace unos meses comenzaron las acciones para resolver el taponamiento y mal funcionamiento de la red de alcantarillado y del colector pluvial en el Bulevar Pablo L. Sidar y Río Mante. Estas labores ya muestran resultados visibles, con una disminución de obstrucciones, mejor desagüe y mayor tranquilidad para las familias de estas zonas”, destacó la Alcaldesa.

Patty Chío subrayó que aún existen necesidades por atender, y que esta segunda etapa permitirá avanzar hacia una solución de fondo a una problemática que por años fue ignorada.

“Esta intervención forma parte de una estrategia integral para mejorar la infraestructura y garantizar servicios públicos dignos para toda la población”, señaló.

La Alcaldesa agradeció el respaldo del Gobernador del Estado, Dr. Américo Villarreal Anaya, aliado permanente del municipio, así como el apoyo de la Presidenta de México, Dra. Claudia Sheinbaum, quien impulsa obras que verdaderamente transforman la vida de las familias.

Por su parte, el señor Juan José Domínguez Rodríguez, Presidente del Consejo de Colaboración Vecinal, reconoció el cumplimiento del Gobierno Municipal en esta obra que mejora la calidad de vida de las familias de las colonias Unidad Nacional y Aurora.

“Estamos agradecidos con usted, Presidenta. Vemos con hechos su compromiso con las familias mantenses al dar solución a una problemática a la que nadie le quería entrar”, expresó.

La Alcaldesa Patty Chío reconoció la paciencia y confianza de las y los vecinos durante este proceso, y refrendó su compromiso de seguir trabajando con responsabilidad, planeación y resultados, siempre en unidad con la ciudadanía y atendiendo las necesidades más sentidas.