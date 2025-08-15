EN GÓMEZ FARÍAS, EL TRABAJO NO PARA

ALFREDO GARCÍA BECERRA

* El alcalde Frank de León supervisa la rehabilitación del camino hacia El Azteca; Gómez Farías mantiene su compromiso con obras y desarrollo continuo.

El alcalde de Gómez Farías, Frank de León, realizó la supervisión de la rehabilitación del camino de acceso hacia El Azteca, con el objetivo de mejorar la conectividad y la seguridad vial para los habitantes de la región. Durante la visita de trabajo, el edil constató el avance de los trabajos, verificó la calidad de materiales y expresó su compromiso de continuar con más proyectos que impulsen el desarrollo local.

El alcalde señaló la continuidad de las inversiones y la dedicación de la administración para entregar obras que beneficien a las familias y a la economía local. La rehabilitación del camino hacia El Azteca forma parte de un plan integral de mejoramiento de la infraestructura rural, que incluye mantenimiento periódico, mejora de drenajes y señalización.

Se informó que la obra avanza conforme al cronograma y que se mantendrá la supervisión constante para garantizar la correcta ejecución. Autoridades municipales reiteraron su disponibilidad para escuchar a la comunidad y atender otras demandas prioritarias que fortalezcan la calidad de vida de los habitantes de Gómez Farías.