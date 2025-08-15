MÁS DE 600 NIÑOS PARTICIPARON EN EL CAMPAMENTO DE VERANO EN XICOTÉNCATL

XICOTÉNCATL, TAM.— Con la participación de más de 600 niñas y niños en sus diferentes etapas, concluyó el Campamento de Verano “Un verano para crear, armar y jugar”, impulsado por la alcaldesa Mariela López Sosa.

La última semana, del 11 al 16 de agosto en la Biblioteca Municipal, reunió a 61 participantes en talleres de inglés, lectura y manualidades. La clausura estuvo a cargo de la presidenta del Sistema DIF Xicoténcatl, Lic. Marla García López, en representación de la alcaldesa.

El programa incluyó actividades en la Casa de Cultura, sedes deportivas de comunidades, el CEDIF y la zona centro, fomentando el aprendizaje, la creatividad y la sana convivencia.