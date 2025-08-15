CON GRAN ÉXITO SE LLEVÓ A CABO EL TRADICIONAL BAILE DE LAS FIESTAS PATRONALES DE LOMA ALTA

• El alcalde Frank de León encabezó las Fiestas Patronales de Loma Alta que incluyeron música, tradición y alegría.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Gómez Farías, Tam. – El alcalde Frank de León celebró la coronación de Camila como reina de las fiestas patronales de Loma Alta, evento que tuvo lugar este viernes 15 de agosto con una concurrida callejoneada desde las 7:00 de la tarde.

La celebración, que congregó a un gran número de habitantes y visitantes, se engalanó con la presencia del alcalde Frank de León, quien manifestó su entusiasmo por participar en las festividades.

La noche estuvo llena de música y alegría, gracias a las presentaciones de los grupos Misión Norteña y El Nuevo Sentimiento, que pusieron a bailar a los asistentes con su repertorio. Uno de los momentos más esperados de la noche fue la tradicional quema de castillo, que iluminó el cielo a las 11:00 de la noche, creando un ambiente festivo y lleno de color.

El alcalde Frank de León felicitó a Camila por su coronación y destacó la importancia de preservar las tradiciones y festividades que dan identidad a la comunidad de Loma Alta. “Es un honor para mí acompañar a los habitantes de Loma Alta en esta celebración tan especial. Estas fiestas son un reflejo de la alegría y el espíritu de comunidad que nos caracteriza”, expresó el alcalde.