COORDINAN ESFUERZOS PARA FORTALECER PROGRAMAS EN BENEFICIO DEL SECTOR RURAL EN EL MANTE

ALFREDO GARCÍA BECERRA

El Mante, Tamaulipas.– Con el objetivo de dar seguimiento a la realización del Tianguis Rural, así como a la implementación del programa P043 “Apoyos de Atención para el Sector Rural (huertos de traspatio)”, personal de la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura llevó a cabo una reunión de trabajo en este municipio.

El encuentro fue encabezado por el director de Desarrollo Rural y PyMES, Carlos Alberto López Reyes, en representación del titular de la dependencia, Antonio Varela Flores, con el propósito de coordinar acciones y fortalecer las estrategias en beneficio del sector rural.

Durante la reunión se abordaron líneas de acción para la correcta ejecución del Tianguis Rural, así como los mecanismos operativos del programa P043, orientado a impulsar la producción de huertos de traspatio y contribuir a la mejora de la economía de las familias en comunidades rurales.

Asimismo, participaron Héctor Hugo Vázquez Alvarado, director de Desarrollo Rural del municipio de El Mante; Guillermo Hinojosa Todd, jefe del Departamento Zona Norte; y Roberto Garza Cipriano, personal operativo de la Dirección de Desarrollo Rural y PyMES, quienes refrendaron su compromiso de trabajar de manera coordinada para fortalecer los resultados en beneficio de la población rural.

Cuarto Poder de Tamaulipas/