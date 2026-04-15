UNIDOS  GOBIERNO MUNICIPAL Y DIF, TRABAJAN EN BENEFICIO DE CASA HOGAR “MAMÁ  PAULITA”

*Entregan insumos que coadyuvan en la alimentación de los menores y mantiene coordinación con equipo multidisciplinario de la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños, Adolescentes y Adultos Mayores.

Como parte del compromiso del Gobierno Municipal que encabeza la Presidenta Patty Chío de garantizar que niñas y niños crezcan en entornos seguros y con bienestar, el Sistema DIF El Mante mantiene una coordinación permanente con la Casa Hogar “Mamá Paulita”.

Con la entrega de insumos destinados a la alimentación de las y los menores, se reafirmó la responsabilidad y el trabajo que en forma conjunta se realiza en favor de la niñez vulnerable.

Al hacer entrega de los insumos, la Directora del Sistema DIF El Mante Erika Torres Velázquez destacó que de manera permanente se fortalece la atención y protección de quienes más lo necesitan, sumando esfuerzos con el equipo de la Casa Hogar, encabezado por su director Fernando Pérez Suárez y Yadira Mendoza, quienes destacan por su dedicación y compromiso en el cuidado de los menores.

De igual manera, indicó que la coordinación que se tiene a través del equipo multidisciplinario de la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños, Adolescentes y Adultos Mayores, garantiza un acompañamiento integral que contribuya a mejorar la calidad de vida de la población infantil.

“Desde el Gobierno Municipal y el DIF El Mante reafirmamos el compromiso de trabajar unidos por el desarrollo integral y la felicidad de la niñez mantense” dijo.