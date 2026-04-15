REFUERZAN EN OCAMPO CULTURA DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE COMERCIANTES Y TRABAJADORES INDEPENDIENTES

El alcalde Melchor Budarth Báez y la presidenta del DIF Municipal, Martha Uresti de Budarth, impulsan acciones conjuntas con el IMSS para fomentar la formalidad y garantizar el bienestar de las familias ocampenses.

ALFREDO GARCIA BECERRA

OCAMPO, Tamaulipas.– Con el objetivo fundamental de fortalecer el bienestar de la población y promover el acceso a servicios de salud, el Gobierno de Ocampo, encabezado por el alcalde Melchor Budarth Báez, en conjunto con el DIF Municipal presidido por Martha Uresti de Budarth, llevó a cabo una importante jornada informativa dirigida a comerciantes y personas que se desempeñan en el autoempleo.

La actividad, desarrollada en coordinación con personal especializado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), tuvo como propósito central concientizar a los trabajadores independientes sobre la relevancia de incorporarse formalmente al sistema de seguridad social. Durante el encuentro, se brindó orientación detallada acerca de los beneficios, las ventajas y los procesos necesarios para realizar el registro ante esta institución.

El alcalde Melchor Budarth Báez destacó que contar con seguridad social es un paso decisivo para garantizar el acceso a servicios médicos integrales, protección ante posibles riesgos laborales y una estabilidad financiera a largo plazo que favorece el desarrollo personal y familiar.

“La formalidad no solo brinda seguridad y estabilidad a los trabajadores, sino que también es un motor clave para el crecimiento económico y el fortalecimiento del tejido social de nuestro municipio”, señaló el edil durante la reunión.

Por su parte, la presidenta del DIF Municipal, Martha Uresti de Budarth, reiteró el compromiso de la administración local por acercar herramientas e información valiosa que contribuyan directamente a mejorar la calidad de vida de los habitantes del “Vergel Tamaulipeco”.

Con estas acciones, el Gobierno de Ocampo reafirma su política de trabajar de la mano con las instituciones de salud para cerrar brechas y asegurar que más ciudadanos cuenten con el respaldo y la protección que ofrece la seguridad social.