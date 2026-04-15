LISTO TAMAULIPAS PARA BRILLAR EN EL TIANGUIS TURÍSTICO: SECTUR

-La Edición Número 50 se realizará del 27 al 30 de abril, en Acapulco, Guerrero, con la participación de más de 1,700 compradores

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- En el Tianguis Turístico, Tamaulipas desplegará toda su magia, desde la belleza de la Reserva de la Biósfera El Cielo, un paraíso natural reconocido por la UNESCO, hasta las playas de ensueño como Miramar, sus coloridas artesanías, una cultura ancestral que late con fuerza y sobre todo, la incomparable calidez de su gente.

Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo en Tamaulipas señaló que, “el Tianguis Turístico es la oportunidad estratégica imperdible para conectar con los touroperadores y las principales agencias de viajes de México y del mundo, abriendo las puertas a nuevas alianzas, paquetes turísticos y un mayor flujo de visitantes hacia Tamaulipas”.

Indicó que habrá más de 1,700 compradores, 4,000 expositores de más de 45 países, con una estrategia que combina promoción, innovación tecnológica y turismo comunitario.

En forma permanente promocionamos la enorme riqueza de Tamaulipas y la proyectamos en Foros y Congresos, aprovechando al máximo todas las oportunidades para poner en alto a Tamaulipas, refirió el funcionario estatal.

“El gobernador Américo Villarreal Anaya fortalece al sector por medio de diversas estrategias como el mejoramiento de la seguridad, mayor infraestructura, mantenimiento y conectividad, como la autopista Mante-Ocampo-Tula, entre otras acciones más que se reflejan en el incremento de visitantes a nuestros destinos turísticos”, indicó.

Concluyó señalando que el tianguis es la plataforma donde se conecta la oferta turística del país con los principales compradores nacionales e internacionales, generando miles de encuentros de negocio que fortalecen la presencia de México y Tamaulipas en el mercado global.

Cuarto Poder de Tamaulipas/