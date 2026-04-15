FORTALECE PATTY CHÍO BIENESTAR DE ESCUELAS Y CIUDADANOS

* La alcaldesa, acompañada por regidores, entregó apoyos consistentes en material deportivo a instituciones educativas, así como beneficios diversos a ciudadanos que lo solicitaron

​Con acciones que contribuyen al bienestar de las familias y al fortalecimiento de la educación, la presidenta municipal, Patty Chío, encabezó la entrega de diversos apoyos a escuelas y áreas operativas del municipio.

​Acompañada por integrantes del Cabildo, la presidenta realizó la entrega en la explanada de la Presidencia Municipal, donde se dotó de botes de basura a la Escuela Primaria “Sor Juana de Asbaje”, fomentando espacios más limpios y adecuados para el desarrollo integral de las y los estudiantes.

Asimismo, con el propósito de fortalecer la operatividad municipal, se entregaron dos motocicletas que permitirán optimizar labores y brindar un servicio más eficiente a la ciudadanía.

En respaldo al sector educativo, se hizo entrega de material deportivo a las telesecundarias “Justo Sierra”, “Amado Nervo”, “Othón Pompeyo Blanco”, “Lauro Aguirre” y “Fermín Tristán Mendoza”, impulsando la actividad física y el desarrollo integral de la juventud.Durante su mensaje, la presidenta municipal destacó:

“En nuestro gobierno trabajamos con sentido humano, cercanos a la gente y atendiendo necesidades reales. Cada apoyo que entregamos representa una oportunidad para mejorar la calidad de vida de nuestras familias”.

Asimismo, señaló: “Seguiremos impulsando la educación, el deporte y el bienestar social, porque estamos convencidos de que el desarrollo de nuestro municipio se construye con acciones concretas y en equipo”.

Estas acciones reflejan el compromiso del Gobierno Municipal de continuar trabajando de manera cercana a la ciudadanía, atendiendo prioridades y generando mejores oportunidades para todas y todos.