MELCHOR BUDARTH: TRANSFORMANDO A OCAMPO CON HECHOS Y RESULTADOS

ALFREDO GARCIA BECERRA

En el ejercicio del servicio público, la verdadera medida de un gobernante no se encuentra en las palabras, sino en la capacidad de transformar realidades. En Ocampo, el alcalde Melchor Budarth Báez ha demostrado, una vez más, que su visión de gobierno no conoce de distinciones geográficas, llevando desarrollo tanto a la zona urbana como a la rural con una determinación que ya comienza a marcar un antes y un después en la historia del municipio.

A través de su gestión —que abarca los periodos 2021-2024 y 2024-2027—, Budarth ha consolidado un proyecto que apuesta por el bienestar integral. Quizás el legado más distintivo de su administración sea el cambio de paradigma en la infraestructura vial: por primera vez, el pavimento ha dejado de ser un privilegio exclusivo de la cabecera municipal para llegar al corazón de las comunidades rurales, conectando con dignidad a las familias de Ocampo.

Esta semana, el ejido Pueblo Viejo fue testigo de este dinamismo. Acompañado por la presidenta del Sistema DIF Municipal, Martha Urresti de Budarth, así como por integrantes del Cabildo y autoridades ejidales, el alcalde reafirmó su compromiso con resultados tangibles.

Uno de los anuncios más significativos es el abordaje frontal a un problema histórico: el abasto de agua. Entendiendo que este es el “talón de Aquiles” de muchas localidades, Budarth ha optado por soluciones modernas y sostenibles. Ejemplo de ello es la reciente entrega de un sistema de abastecimiento equipado con paneles solares en Pueblo Viejo, garantizando que el vital líquido llegue a los hogares de manera eficiente y responsable con el medio ambiente.

Pero la agenda no se detuvo ahí. Durante su visita, el edil dio el banderazo de arranque a la construcción de un foro en la techumbre de usos múltiples, anunció la pavimentación de 600 metros de la calle principal de la comunidad y confirmó la segunda etapa de las gradas del campo deportivo. Estas obras no son simples ladrillos y cemento; son espacios de convivencia, salud y mejora en la calidad de vida.

Acciones como estas confirman que, para el Gobierno Municipal de Ocampo, no existen rincones lejanos. Melchor Budarth está cumpliendo con su palabra, priorizando el desarrollo social y asegurando que los beneficios de una gestión eficiente lleguen hasta donde más se necesitan. En Ocampo, el progreso ya no es una promesa, es una realidad que se construye todos los días.