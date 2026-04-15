ACERCA TECNOLÓGICO DE EL MANTE SU OFERTA EDUCATIVA A ESTUDIANTES DEL CBTA Y COBAT

El Mante, Tamaulipas, abril 15 de 2026.– Con el objetivo de acercar su oferta académica a las y los jóvenes de bachillerato, y como parte de las acciones de promoción para el próximo ciclo escolar agosto 2026, el Instituto Tecnológico Superior de El Mante (ITSM) recibió en sus instalaciones a estudiantes del nivel medio superior.

El director de la institución, Jesús Alberto Moctezuma Sandoval, informó que se contó con la visita de alumnas y alumnos provenientes del CBTA No. 83 del ejido Loma Alta y del COBAT No. 03 de El Mante, quienes participaron en recorridos guiados por las instalaciones del plantel, conociendo espacios académicos, laboratorios y áreas de formación.

Detalló que, durante su estancia, las y los visitantes formaron parte de dinámicas informativas con estudiantes del instituto pertenecientes a los diferentes programas educativos, quienes compartieron sus experiencias y brindaron información detallada sobre cada una de las carreras que ofrece la institución.

El director destacó que estas actividades permiten fortalecer el vínculo con instituciones de educación media superior, brindando a las y los jóvenes herramientas y experiencias que les permitan tomar una decisión informada sobre su educación universitaria.

Señaló que el Instituto Tecnológico Superior de El Mante se encuentra actualmente en periodo de preinscripciones, por lo que invitó a las y los interesados a consultar el proceso a través del siguiente enlace: https://www.facebook.com/share/v/189aAohqF9/.

Moctezuma Sandoval subrayó que, con estas acciones, el Tecnológico reafirma su compromiso con la formación de profesionistas competentes y el desarrollo educativo de la región, en congruencia con la visión educativa que impulsan el gobernador Américo Villarreal Anaya y el secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García.