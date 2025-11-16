TRANSPARENTA PATTY CHÍO ADQUISICIÓN DE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA

* Este día, el Comité de Compras evaluó las propuestas presentadas en las áreas técnica, financiera y física, finalizando el proceso de adquisición del nuevo parque vehicular.

En sesión del Comité de Compras y Adquisiciones, el Gobierno Municipal de El Mante, que encabeza la Alcaldesa Patty Chío, llevó a cabo la conclusión del proceso de Licitación Pública Nacional para la adquisición de tres camiones recolectores de basura, con el objetivo de fortalecer el servicio y mejorar la atención a las familias mantenses.

Durante la sesión, presidida por la Alcaldesa Patty Chío, se realizó la evaluación de la propuesta física, técnica y económica presentada por las empresas participantes, proceso que fue analizado cuidadosamente por el órgano colegiado correspondiente.

El Gobierno Municipal reafirma su compromiso con la transparencia, la legalidad y el uso responsable de los recursos públicos, siempre en beneficio directo de la ciudadanía.

Con estas acciones, la administración municipal avanza en el fortalecimiento de los servicios públicos, reafirmando su voluntad de trabajar por El Mante con mejores condiciones para todas y todos.

El Comité de Compras y Adquisiciones está integrado por las áreas de Tesorería, Contraloría, Compras y Adquisiciones, además del área Jurídica. Se espera que en esta semana se pueda emitir un resolutivo sobre la empresa ganadora de la licitación.