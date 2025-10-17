GÓMEZ FARÍAS SE UNE A LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA CON CAMINATA DE CONCIENTIZACIÓN

• El Gobierno Municipal, el DIF Ocampo y personal administrativo demostraron su compromiso con la salud de las mujeres a través de una caminata de concientización y apoyo en la lucha contra el cáncer de mama.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Gómez Farías, Tam. – En el marco del Día Internacional de la Lucha Contra el Cáncer de Mama, el Gobierno Municipal de Gómez Farías, bajo la dirección del alcalde Frank de León, llevó a cabo una significativa caminata de concientización y apoyo. La actividad contó con la participación del Sistema DIF Municipal y personal administrativo, demostrando el compromiso de la comunidad con la salud y el bienestar de las mujeres.

La jornada tuvo como objetivo principal resaltar la importancia de la concientización y el apoyo como elementos fundamentales en la lucha contra esta enfermedad. Las autoridades y los participantes recorrieron diversas calles del municipio, portando mensajes de esperanza e información vital sobre la prevención y detección temprana del cáncer de mama.

Al finalizar la caminata, el alcalde Frank de León agradeció el esfuerzo y la asistencia de todos los presentes. “¡En comunidad revísate y cuídate!”, fue el mensaje central del edil, quien destacó que la prevención es la mejor herramienta. Asimismo, reconoció públicamente la labor del equipo del DIF y del personal administrativo por hacer posible la realización de esta importante iniciativa.

Con esta acción, el Gobierno Municipal de Gómez Farías refrenda su compromiso de impulsar políticas y actividades que fomenten la salud preventiva y el apoyo a las causas sociales en beneficio de sus habitantes.