GOBIERNO DE ARMANDO MARTÍNEZ, EL MEJOR EVALUADO DE TAMAULIPAS: ENCUESTA RUBRUM

*Destaca a nivel estatal y nacional en desempeño, servicios públicos, cercanía ciudadana y seguridad

Bajo el liderazgo del Dr. Armando Martínez Manríquez, Altamira se ha consolidado como un referente en buen gobierno a nivel estatal y nacional, posicionándose como el municipio mejor evaluado de Tamaulipas, de acuerdo con los resultados de la encuesta RUBRUM correspondiente al mes de octubre, donde se evaluaron a las 102 ciudades más importantes del país.

El estudio, realizado por la firma especializada en análisis de opinión pública, colocó al alcalde altamirense como el mejor calificado en Tamaulipas y entre los diez primeros lugares a nivel nacional en rubros clave como desempeño general, calidad de los servicios públicos, cercanía con la ciudadanía y percepción de seguridad.

Resultados destacados:

Desempeño general del presidente municipal: 10ª posición nacional.

Calidad de los servicios públicos: 10ª posición nacional.

Cercanía con la ciudadanía: 9ª posición nacional.

Percepción ciudadana de seguridad: 9ª posición nacional.

Estos resultados reflejan la gestión eficiente y cercana del Dr. Armando Martínez, quien ha priorizado la mejora continua de los servicios públicos, el fortalecimiento de la seguridad y una política de puertas abiertas con la ciudadanía.

“Este reconocimiento es reflejo del trabajo en equipo y del compromiso con la gente de Altamira. Seguiremos trabajando con responsabilidad, transparencia y pasión por nuestra ciudad”, señaló el edil tras conocer los resultados.

La encuesta RUBRUM se ha consolidado como una de las mediciones más serias y confiables del país, y sus resultados confirman que Altamira avanza con paso firme hacia un futuro más próspero, seguro y participativo.

Con esta evaluación, el gobierno municipal de Altamira y su alcalde se consolidan como ejemplo de gobernanza eficiente en Tamaulipas y en el país.