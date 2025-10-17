REFUERZA PATTY CHÍO SERVICIOS PÚBLICOS EN LA COLONIA ANÁHUAC

* En diálogo abierto con los vecinos del sector, la Presidenta Municipal Patty Chío puso en marcha la instalación de lámparas y refrendó el compromiso de rehabilitar las calles principales de este sector

Durante el recorrido y diálogo abierto con las familias de la colonia Anáhuac 2, la Presidenta Patty Chío encabezó la rehabilitación del alumbrado público en dicho sector, dialogó de forma directa con los vecinos y atendió sus solicitudes.

A invitación de la Presidenta del Consejo de Colaboración Vecinal, Thanya Cruz Salazar, Patty Chío escuchó de manera directa las necesidades de las familias en materia de servicios públicos básicos.

Entre las principales peticiones se destacó la necesidad de resolver los problemas de drenaje y mejorar las condiciones de las calles, compromisos que serán atendidos como parte de las acciones permanentes de transformación que impulsa el Gobierno Municipal, aseguró la Presidenta.

“Buscamos dar solución a la problemática que por años no fue atendida, mejorando la seguridad y la imagen de nuestros sectores, escuchando y atendiendo a cada uno de ustedes”, agregó.

Durante el recorrido, también se solicitó apoyo con pintura para la escuela primaria Horacio Terán, solicitud que será canalizada, junto con otras peticiones hechas por las familias.

Por su parte, la Presidenta del Consejo de Colaboración Vecinal, Thanya Cruz Salazar, expresó su agradecimiento:

“Gracias, Presidenta, por regresar ningún Presidente había vuelto después de que le dimos el voto. Vemos que nos está respondiendo y que la transformación está en marcha en nuestra colonia y lo vemos con nuestras calles ya iluminadas”, dijo.

La Alcaldesa, está atendiendo problemáticas añejas en diversos sectores como en este caso el alumbrado de la Colonia Anáhuac 2, el drenaje de la colonia Arbustos y el compromiso se mejorar las vialidades.