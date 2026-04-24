CON PATTY CHÍO ALCANZA LA COMAPA INVERSIÓN HISTÓRICA

Con recursos propios, adquiere retroexcavadora, camión de volteo y motocarro. Además, se da a conocer la liquidación de deudas históricas con instituciones como la Comisión Federal de Electricidad.

Con el objetivo de mejorar la eficiencia en los servicios y fortalecer la infraestructura hidráulica y sanitaria, la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) incorporó nuevo equipo a su parque vehicular. Esta acción consolida su capacidad operativa en beneficio de la ciudadanía, contando con la presencia de la presidenta municipal, Patty Chío, como testigo de la entrega.

El evento se realizó ante síndicos y regidores, el diputado local Alberto Moctezuma Castillo, el gerente de la COMAPA Mante, Jorge Salomón González, y personal del organismo operador.

En su mensaje, el gerente de la COMAPA reconoció el respaldo solidario del gobernador Américo Villarreal Anaya y el trabajo coordinado con el Gobierno Municipal que encabeza Patty Chío, quienes han impulsado inversiones estratégicas para atender de manera puntual las necesidades de la población.

Destacó que el nuevo equipamiento —que incluye una retroexcavadora, un camión de volteo y un motocarro— permitirá agilizar los trabajos de mantenimiento, reparación y rehabilitación de la red hidráulica y sanitaria.

Al respecto, la presidenta municipal destacó:

“Estas acciones son resultado del trabajo en equipo y del compromiso que tenemos con nuestra gente. Hoy, COMAPA cuenta con mejores herramientas para responder de manera más rápida y eficiente a las necesidades de la ciudadanía”.

Subrayó que, aunque muchas de estas obras no son visibles, tienen un impacto directo en la calidad de vida de las familias:

“La red sanitaria e hidráulica muchas veces no se ve, pero es la que resuelve de fondo las problemáticas. Estamos avanzando de manera responsable para transformar nuestra ciudad”.

Gracias al fortalecimiento operativo, se han logrado avances importantes en sectores como Cárdenas, Arbustos, Anáhuac 1, Obrera 1 y Revolución Verde, donde se han atendido problemáticas relacionadas con escurrimientos y aguas residuales; próximamente se trabajará en la colonia Nacionales Colectivas.

El personal de COMAPA expresó su satisfacción por el respaldo recibido, señalando que este tipo de inversiones se traduce en mejores resultados para la población. Asimismo, la administración municipal ha logrado sanear las finanzas del organismo, eliminando adeudos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y avanzando en la liquidación de la deuda con el Distrito de Riego, lo que fortalece la estabilidad de la institución.

“Hoy podemos decir que la ciudad está cambiando. Este es el reflejo del gran trabajo que realiza COMAPA, y vamos a seguir avanzando con responsabilidad y compromiso”, concluyó la alcaldesa.

Con estas acciones, se refrenda el compromiso de brindar un servicio eficiente, oportuno y de calidad a todas y todos los mantenses.