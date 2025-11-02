INICIA DESCUENTO DEL 100% EN MULTAS Y RECARGOS DEL IMPUESTO PREDIAL

* Estará vigente del 3 de noviembre al 19 de diciembre.

El Gobierno Municipal de El Mante, que encabeza la Presidenta Patty Chío, informa a la ciudadanía que a partir de este lunes inicia el programa de descuento del 100% en recargos, gastos de ejecución y cobranza en el pago del impuesto predial.

Este beneficio, fue aprobado por el cabildo y estará vigente del 3 de noviembre al 19 de diciembre de 2025, con el propósito de apoyar a los contribuyentes que presentan adeudos y fomentar la regularización en sus pagos.

La Alcaldesa Patty Chío destacó que esta medida representa una oportunidad importante para que las familias mantenses se pongan al corriente:

“Es una buena oportunidad para quienes no pudieron cumplir con el pago en tiempo, para que lo hagan en esta nueva oportunidad”, expresó.

El Gobierno Municipal invita a los ciudadanos a acudir a las oficinas de Tesorería Municipal, ubicadas en la Presidencia, en un horario de lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas, y aprovechar esta facilidad que impulsa la responsabilidad fiscal y fortalece los ingresos municipales en beneficio de la comunidad.