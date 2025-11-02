XICOTÉNCATL VIVIÓ AL MÁXIMO EL XANTOLO 2025

Con gran participación ciudadana se celebró el Xantolo Xicoténcatl 2025 en la Plaza Principal, encabezado por la alcaldesa Mariela López Sosa y la presidenta del DIF Marla García López.

Entre color, música y tradición, participaron las cuadrillas Danza Emperatriz de México, Justo Sierra, Los Alegres del Xantolo 38 y la Magisterial D’Caños. Se rindió homenaje a la maestra Florencia Gómez Guillén y al profesor Marcos Lumbreras Castillo, con emotivas palabras de su hija, la Mtra. Manuela Lumbreras Gómez, quien recordó su legado educativo. Al cierre, la Banda Musical “La Mezcalera” fue presentada por la propia Mtra. Lumbreras Gómez, poniendo el broche de oro a esta gran fiesta de cultura y tradición.