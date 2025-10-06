TRANSFORMA PATTY CHÍO A LA PRIMARIA NIÑOS HÉROES

*Padres de familia y maestros reconocen el apoyo del Gobierno Municipal y la labor de gestión del director

El interés de Patty Chio, a favor de la educación, permitió la transformación de la Escuela Primaria “Niños Héroes”, ubicada en el ejido Chapultepec.

En este plantel se llevaron a cabo acciones que incluyeron trabajos de limpieza, pintura interior y exterior, así como la instalación de luminarias en el perímetro escolar, con el propósito de brindar un entorno más seguro y digno para las y los estudiantes.

A nombre de los padres de familia y del personal docente, el director del plantel, profesor Francisco Rojas, expresó su agradecimiento al Gobierno Municipal por el apoyo brindado y por su compromiso con la educación.

La Presidenta Municipal Patty Chío acompañada por regidores asistió a esta escuela en donde fue distinguida por el apoyo recibido.

Ante alumnas y alumnos, la Presidenta dijo: “Hoy tienen un plantel mucho mas limpio, pintadito, en orden, bonito, como debe de ser una escuela para que ustedes vengan con mucho mas gusto a echarle ganas”.

Patty Chío destacó que el apoyo a la educación es indiscutible en El Mante, siendo este renglón pieza clave para la Transformación de este municipio.

Dijo que los gobiernos de Transformación unen esfuerzos con programas como “La Escuela es Nuestra”, las becas y apoyos con mantenimiento y rehabilitación como los otorgados por su administración.