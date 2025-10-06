INGRESA DOCENTE DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE EL MANTE AL SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGADORES E INVESTIGADORAS (SNII)

ALFREDO GARCÍA BECERRA

El Mante, Tamaulipas.– El Instituto Tecnológico Superior de El Mante (ITSM) celebró la promoción del Dr. Daniel Paz Pérez como miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras (SNII), importante reconocimiento que valida su destacada labor en la investigación, la academia y la producción científica.

Jesús Alberto Moctezuma Sandoval, director del plantel, señaló que este logro no sólo enaltece la trayectoria del Dr. Paz Pérez, sino que también subraya el compromiso del cuerpo docente del ITSM con los más altos estándares de calidad en la educación superior.

“Su ingreso al SNII confirma la calidad, preparación y compromiso de nuestros docentes con la excelencia académica. En el Tecnológico Superior de El Mante seguimos trabajando para brindar a nuestros estudiantes no sólo educación de calidad, sino también el ejemplo vivo de que la superación constante es posible”, enfatizó.

Indicó que este ingreso al SNII demuestra que, con esfuerzo y las facilidades adecuadas, el cuerpo académico puede alcanzar niveles de calidad y competitividad nacional e incluso internacional.

Dijo también que la incorporación del Dr. Daniel Paz Pérez es una muestra clara de que el ITSM se mantiene a la vanguardia en la generación de conocimiento, fortaleciendo así su papel como institución formadora de profesionistas altamente capacitados y comprometidos con el desarrollo social, económico y tecnológico del país.

Agradeció el apoyo constante del gobernador Américo Villarreal Anaya y de la Secretaría de Educación, a cargo de Miguel Ángel Valdez García, ya que refuerzan el compromiso con el fortalecimiento de la educación profesional en beneficio de la sociedad. Reafirmó además el compromiso del instituto de impulsar la educación superior pública con calidad, equidad y pertinencia, contribuyendo al progreso de Tamaulipas.

Cuarto Poder de Tamaulipas/