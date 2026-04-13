AVANZA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA PARA ATENCIÓN OPORTUNA DE LOS TAMAULIPECOS: SST

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El acelerador lineal que fue adquirido para el Centro Oncológico de Victoria, se estima que entre en operaciones a más tardar en el mes de junio, dijo la secretaria de Salud, Adriana Marcela Hernández Campos.

Informó que, a través del IMSS Bienestar, se capacitó a 8 personas para garantizar el funcionamiento adecuado de este aparato médico, pero además se espera la llegada de nuevo equipamiento para otras unidades hospitalarias en el estado.

En la entrevista, previa a los honores a la bandera, Hernández Campos habló del avance del 95 por ciento que registra el Hospital General del ISSSTE de Tampico, el cual se estima poner en marcha el próximo mes de mayo.

“Por instrucción del gobernador Américo Villareal Anaya, estuvimos supervisando también la obra del hospital civil de Madero junto al titular del IMSS Bienestar, Marggid Antonio Rodríguez Avendaño, que beneficiará a 500 mil personas y contará con 90 camas de hospitalización, 21 consultorios de diversas especialidades y 5 quirófanos entre otras cosas”, detalló.

En cuanto a las acciones realizadas para el combate al dengue, la secretaria de Salud señaló que, desde el mes de enero se han reforzado las acciones y pese a que no existen focos rojos en la entidad, se debe considerar que con las recientes lluvias los casos se pueden incrementar, de ahí la importancia de participar en la eliminación de objetos que almacenen agua y en la descacharrización.

Informó que a la fecha se tiene un registro de 24 casos de dengue, de los cuales un paciente presentó dengue grave y es en la zona sur en donde se ha presentado la mayoría de ellos, “estamos exhortando a la población para que estén pendientes de toda la información y atentos a cualquier situación, así como a que se sumen a las campañas de lucha contra este padecimiento”, destacó.

En lo que se refiere al avance de aplicación de vacunas contra el sarampión, informó que se han aplicado el 94 por ciento de las dosis establecidas para esta campaña intensiva de vacunación y seguimos sin casos de esta enfermedad.

“La población ha respondido muy bien a esta campaña contra el sarampión, lo que nos coloca como el única estado sin pacientes con esta enfermedad, aunado a ello seguimos con la vigilancia epidemiológica, el tema de concientización, de promoción en todas las unidades y en las áreas en donde se registraron los casos como fueron las zonas de los menonitas”, dijo.

Por último, Hernández Campos señaló que, también se están enfocando y analizando proyectos efectivos para el control de la tuberculosis en el estado, padecimiento que a la fecha se han registrado 450 pacientes con tuberculosis pulmonar y 50 de origen no pulmonar.

Detalló que, en su mayoría se han presentado en la zona fronteriza y al ser un padecimiento que no respeta edades y se trasmite de manera aérea, se trabaja para reforzar las acciones preventivas y de atención oportuna para evitar brotes.

Cuarto Poder de Tamaulipas/