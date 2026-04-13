CONMEMORARÁ PATTY CHÍO EL 105 ANIVERSARIO DEL TRASLADO DE PODERES

* El próximo 19 de abril se realizará la Ceremonia para recordar este significativo hecho histórico

​El Gobierno Municipal de El Mante 2024–2027, encabezado por Patty Chío, invita a la ciudadanía a participar en la conmemoración del 105.º Aniversario del Traslado de Poderes de Quintero a Villa Juárez, una fecha de gran relevancia histórica que fortalece la identidad y el orgullo de las y los mantenses.

Las actividades se llevarán a cabo el próximo 19 de abril de 2026, iniciando a las 8:00 horas con una ceremonia cívica en la Plaza de Congregación Quintero, donde se realizará el encendido del fuego simbólico. Posteriormente, a las 8:30 horas, se efectuará el recorrido de la antorcha, partiendo de Congregación Quintero hacia la Plaza de los Fundadores en la cabecera municipal, como parte de esta significativa tradición. Finalmente, a las 11:00 horas, se llevará a cabo la recepción de la antorcha y el encendido del pebetero, acto que simboliza la continuidad de nuestra historia y el fortalecimiento de los valores cívicos.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de preservar las tradiciones y promover la participación ciudadana en eventos que enaltecen el legado histórico de El Mante.