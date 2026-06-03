DESTACA LA UAT EN REGIONALES DEL CERTAMEN EXPOCIENCIAS TAMAULIPAS

ALFREDO GARCÍA BECERRA

A través del programa institucional Club de Ciencias, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) consolidó una destacada participación en las etapas regionales del certamen de creatividad e innovación tecnológica ExpoCiencias Tamaulipas 2026.

Este club forma parte de la iniciativa universitaria Amor por la Ciencia, coordinada por la Secretaría de Investigación y Posgrado, como un espacio donde investigadores y estudiantes brindan asesoría y acompañamiento integral a niños y jóvenes, con el objetivo de impulsar las vocaciones tempranas en ciencia, humanidades, tecnología e innovación.

Esta suma de esfuerzos ha rendido frutos con la exitosa participación en la fase regional en Tampico, donde los representantes del Club de Ciencias UAT tuvieron un desempeño histórico al presentar 17 proyectos y adjudicarse, de manera consecutiva, los tres primeros lugares de la categoría Pioneros de la Ciencia Kids.

El primer lugar lo obtuvieron estudiantes de la Primaria El Arenal, con un proyecto de prevención del acoso e inteligencia artificial, asesorado por Lucirene Rangel Lyne; mientras que el segundo y tercer lugar fueron para alumnos de la Primaria Fernando San Pedro, con propuestas de libretas inclusivas en braille y bioplásticos ecológicos, guiados por Lorena Hernández Arteaga y Orlando Martínez Arvizu, respectivamente. Todos estos proyectos contaron con la asesoría de investigadores de la Facultad de Comercio y Administración de Tampico.

Por otra parte, la fase regional de Ciudad Victoria también fue escenario del talento que promueve la máxima casa de estudios, registrando una sólida participación de 12 proyectos asesorados por la institución. En esta sede, estudiantes de la Primaria Francisco Márquez alcanzaron el tercer lugar regional en la misma categoría con el desarrollo de un filtro ecológico para la reutilización de agua. Este proyecto contó con el respaldo científico de Ana Cecilia Alcalá Hernández, investigadora y estudiante de doctorado de la Facultad de Ingeniería y Ciencias.

Todas las niñas, niños y jóvenes que resultaron ganadores en estas etapas locales representarán a sus regiones en la fase estatal de ExpoCiencias Tamaulipas, en septiembre de 2026, donde la comunidad de la UAT continuará demostrando que el conocimiento se cultiva desde la niñez con un profundo sentido de responsabilidad social.

Cuarto Poder de Tamaulipas/