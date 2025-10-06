MAYOR VINCULACIÓN DE LA COMAPA ALTAMIRA CON LA POBLACIÓN

*Participa organismo en actividad “Mesa de Atención a Programas Sociales’’ y “Jornadas de Esperanza: Siempre Contigo”

ALTAMIRA, TAM., 10 octubre 2025.- Trabajando en beneficio de los altamirenses y reforzando sus vínculos con la sociedad, la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Altamira participa activamente en jornadas asistenciales y programas sociales impulsados por instancias estatales y municipales, así como por legisladores, para generar bienestar entre la población.

En ese sentido, el organismo operador del agua participó en la actividad “Mesa de Atención a Programas Sociales’’ que se desarrolló en el Fraccionamiento Los Olivos; durante el evento, se brindó atención directa a los ciudadanos y se ofrecieron importantes beneficios como: 100 por ciento de bonificación en la solicitud de factibilidad al contratar el servicio de uso doméstico., cambio de propietario en contratos de uso doméstico totalmente gratuito, llevándose además un Comapamóvil para el cobro de recibos.

Y trabajando en coordinación con el Gobierno Municipal, encabezado por el Dr. Armando Martínez Manríquez, y a través de las “Jornadas de Esperanza: Siempre Contigo”, impulsadas por la diputada federal Blanca Narro Panameño, la COMAPA Altamira ha estado presente en varias de ellas para continuar acercando beneficios a las familias altamirenses.

La más reciente jornada se llevó a cabo en la colonia Municipios Libres donde se entregaron garrafones de agua de manera gratuita, atendiéndose además a los usuarios a quienes se les facilitó también un 100 por ciento de bonificación en la solicitud de factibilidad al efectuar contrato de uso doméstico, y cambio de contrato (propietario) para uso doméstico gratuito.

La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Altamira, que dirige el Dr. Gabriel Arcos Espinosa, continuará trabajando con acciones que benefician directamente a la comunidad.