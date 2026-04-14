ENTREGAN DIF TAMAULIPAS Y SECRETARÍA DE SALUD 420 AUXILIARES AUDITIVOS A POBLACIÓN DE 13 MUNICIPIOS

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Como parte de las acciones que transforman la calidad de vida de la población, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamaulipas, presidido por la doctora María de Villarreal, en coordinación con el Patrimonio de la Beneficencia Pública de la Secretaría de Salud, realizó la entrega de 420 auxiliares auditivos a 215 personas provenientes de 13 municipios del estado.

Durante dos jornadas realizadas los días 11 y 13 de abril, se brindó atención especializada a personas que previamente realizaron su solicitud ante la Dirección de Atención a Población Prioritaria, acercando soluciones que favorecen su inclusión y bienestar.

La entrega de estos apoyos fue supervisada y encabezada por la directora general del Sistema DIF Tamaulipas, Patricia Eugenia Lara Ayala, así como por la secretaria de Salud de Tamaulipas, Adriana Marcela Hernández Campos, quienes constataron de manera directa la atención brindada a las y los beneficiarios.

En estas jornadas, personal médico y técnico especializado ofreció atención directa a beneficiarias y beneficiarios de los municipios de Victoria, Cruillas, Güémez, Burgos, Soto la Marina, Hidalgo, Padilla, San Carlos, Tula, Bustamante, Casas, Jaumave y Villagrán, en las instalaciones del área médica del DIF Estatal.

Los dispositivos entregados cuentan con tecnología de vanguardia, integrando 12 canales electrónicos, micrófonos direccionales automáticos, opción bimodal e implante coclear, además de conectividad inalámbrica que permite su vinculación con teléfonos inteligentes, facilitando así una mejor experiencia auditiva.

Cabe destacar que la cantidad de auxiliares auditivos entregados supera el número de beneficiarios, ya que, de acuerdo con la valoración médica, algunas personas requieren dos dispositivos, mientras que otras solo uno, dependiendo de sus necesidades específicas.

Con estas acciones, el DIF Tamaulipas y la Secretaría de Salud refrendan su compromiso de brindar atención con calidad y calidez a cada persona, grupo o población de atención prioritaria, fortaleciendo su integración social y contribuyendo a que, junto a sus familias, construyan una vida más plena.

Cuarto Poder de Tamaulipas/