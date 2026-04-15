REFUERZA SALUD CAMPAÑA DE VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA PARA PERROS Y GATOS EN TODO EL ESTADO

El gobierno del doctor Américo Villarreal Anaya, destina recursos por el orden de los 11 MDP para el programa de Zoonosis que realiza acciones de prevención y aplicación de vacunas.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Secretaría de Salud de Tamaulipas, intensificó la campaña de vacunación antirrábica a través de los 12 distritos de Salud para el Bienestar, en donde se distribuyeron más de 300 mil dosis para aplicarse de manera gratuita a perros y gatos durante el presente año.

Adriana Marcela Hernández Campos, secretaria de Salud en Tamaulipas, precisó que, esta estrategia de vacunación para perros y gatos, tiene como finalidad prevenir la rabia, acciones que se intensifican durante los meses de marzo, abril y mayo.

“El gobierno del doctor Américo Villarreal Anaya, garantiza la disponibilidad de las vacunas, destinando recursos por el orden de los 11 millones de pesos al año, para la compra de vacunas y el buen funcionamiento del departamento de Zoonosis”, dijo.

Informó que la vacuna para perros y gatos es gratuita, y se aplica anualmente a partir del primer mes de edad del animalito como primera dosis, un refuerzo a los tres meses y la revacunación de manera anual durante toda la vida del animalito.

La Secretaría de Salud, a través de los 12 Distritos de Salud para el Bienestar, instaló módulos de vacunación antirrábica de manera temporal en puntos estratégicos y de mayor afluencia de personas de cada localidad, para facilitar la vacunación de las mascotas.

Invitó a la población para que este sábado 18 de abril, en el Distrito de Salud número 2, acudan al Centro de Salud IMSS Bienestar número 12, de la colonia Luis Echeverría en el municipio de Tampico, para que vacunen a sus mascotas en un horario de 9:00 a 13:00 horas.

En este contexto, la secretaria de Salud, refirió que, para continuar con el cuidado y protección de perros y gatos, así como concientizar a la población sobre la importancia de ser un dueño responsable, se realizan un promedio de más de 10 mil esterilizaciones al año.

Cuarto Poder de Tamaulipas/