RECONOCE FRANK DE LEÓN TALENTO INFANTIL EN EL CERTAMEN “LA TRADICIÓN NOS UNE”

El alcalde de Gómez Farías encabezó el Concurso de Rondas y Salto de Cuerda 2026, destacando la importancia de alejar a la niñez de los dispositivos digitales a través del deporte y la cultura.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Gómez Farías, Tam. – Con el objetivo de fortalecer los valores, la cultura y la salud física de las nuevas generaciones, el alcalde Frank de León asistió al Concurso de Rondas y Salto de Cuerda 2026, titulado “La Tradición Nos Une”, donde convivió y felicitó a los niños y niñas participantes.

Durante el evento, el edil resaltó la importancia de recuperar los juegos tradicionales frente al sedentarismo tecnológico. Bajo la premisa de “¡Más niños en actividades físicas y menos en el celular!”, De León enfatizó que estos espacios son vitales para el desarrollo integral de los infantes del municipio.

“Reconozco profundamente a todos los maestros, padres de familia y a las autoridades educativas por hacer posible este gran evento formativo. Gracias a su esfuerzo, nuestras tradiciones siguen vivas y nuestros hijos crecen más sanos”, expresó el mandatario municipal.

El certamen, que reunió a diversas instituciones educativas, se consolidó como una plataforma de sana convivencia donde los estudiantes demostraron sus habilidades en coordinación, ritmo y trabajo en equipo, reafirmando el compromiso de la administración local con la educación y el bienestar infantil.