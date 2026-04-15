OCAMPO VIVE UNA TRANSFORMACIÓN HISTÓRICA: MELCHOR BUDARTH MARCA UN ANTES Y UN DESPUÉS EN INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR SOCIAL

Gestión en obras públicas del estado cristaliza proyectos que transforman al vergel tamaulipeco en conectividad regional, Infraestructura Carretera, Desarrollo Urbano y Servicios Básicos.

ALFREDO GARCIA BECERRA

OCAMPO, TAM. – El gobierno municipal que encabeza el C.P. Melchor Budarth Báez ha marcado un parteaguas en la historia de Ocampo, consolidándose como una administración que ha logrado atender las demandas más sensibles y ancestrales de la población. Con una visión centrada en el desarrollo integral, el alcalde ha roto paradigmas, llevando infraestructura vial de calidad, por primera vez, a las comunidades rurales que habían permanecido en el olvido durante décadas.

Este cambio de rumbo no es casualidad; es el resultado de un ejercicio constante de gestión y colaboración institucional. Ejemplo de ello es la reciente reunión de trabajo que el edil sostuvo con el Secretario de Obras Públicas del Estado, Ing. Pedro Cepeda Anaya, donde se concretaron acuerdos estratégicos que garantizan el progreso de las familias ocampenses.

Con resultados tangibles que avalan la capacidad de gestión, durante el encuentro, se revisaron y blindaron proyectos de alto impacto que consolidan la modernización del municipio:

Resaltando el interés de la conectividad regional se confirmó que la reconstrucción de la carretera Limón–Ocampo iniciará en mayo, una obra vital para el transporte y la economía local. Asimismo, las gasas de la autopista Mante-Tula reportan un avance significativo, para facilitar accesos modernos y seguros.

Dentro de la infraestructura carretera se contempla la rehabilitación integral de las rutas Chamal Nuevo–Tanlajás y Ocampo-Ejido Ricardo Flores Magón–El Pensil, garantizando vías dignas para los habitantes de la zona rural.

Respecto al desarrollo urbano, se proyecta la pavimentación de la calle principal en Ampliación San Juan de Ulúa permitirá cerrar un circuito que beneficiará directamente a las colonias Las Paguas, Los Olmos y La Granja, mejorando la movilidad y plusvalía de la zona.

En el tema de los servicios básicos, en especial sobre el abasto de agua, con un esquema de trabajo conjunto, se acordó la construcción de pozos profundos en Chamal Nuevo y Ejido Las Flores, donde el municipio asumirá la perforación y el Estado la instalación de la línea de conducción, garantizando el acceso al agua potable.

Un compromiso con el futuro

“Seguimos impulsando obras que fortalecen la conectividad y mejoran la calidad de vida en Ocampo”, destacó el alcalde Melchor Budarth Báez al finalizar la jornada.

Con estas acciones, el gobierno actual no solo responde a las necesidades presentes, sino que construye las bases de un Ocampo más competitivo, conectado y próspero, demostrando que con voluntad y gestión constante, es posible transformar el destino de un municipio.