EL MANTE SE PREPARA PARA UNA TARDE MÁGICA: FESTEJARÁN EL DÍA DEL NIÑO CON EL EVENTO “MI FAMILIA, MIS HÉROES”

El Gobierno Municipal que preside la alcaldesa Patty Chio y el DIF local organizan una jornada de actividades recreativas, shows musicales y juegos en la Plaza Principal este 30 de abril.

CIUDAD MANTE, TAMAULIPAS – En un esfuerzo conjunto por fortalecer el tejido social y brindar un espacio de sano esparcimiento a la infancia mantense, el Gobierno Municipal de El Mante 2024-2027, encabezado por la alcaldesa Patty Chio, en coordinación con el DIF Tamaulipas y el DIF El Mante, anunciaron los festejos oficiales con motivo del Día del Niño y la Niña.

La celebración, titulada “Mi familia, mis héroes”, se llevará a cabo el próximo martes 30 de abril en el corazón del municipio. El evento busca reconocer a los más pequeños como los protagonistas de la comunidad, promoviendo valores familiares a través del juego y la convivencia.

A partir de las 5:00 p.m., la Plaza Principal se transformará en un parque temático que ofrecerá una amplia variedad de atracciones gratuitas para todas las edades. Entre las actividades destacadas para esta jornada se encuentran: instalación de una tirolesa, brincolines y el desafío del toro mecánico; gran show musical en vivo, juegos de mesa tradicionales, lotería y estaciones de pinta caritas; un “Mercadito” local y múltiples sorpresas preparadas por las instituciones organizadoras.

La administración municipal ha reiterado que este tipo de eventos no solo celebran una fecha especial, sino que cumplen con el objetivo de garantizar el derecho al juego y la recreación de la niñez.

“Queremos que cada niño y niña de El Mante se sienta valorado y feliz. Este evento está diseñado para que las familias creen recuerdos inolvidables en un entorno seguro y festivo”, señalaron las autoridades organizadoras.

Se invita a toda la ciudadanía a asistir puntualmente y disfrutar de este evento dedicado a la alegría de las niñas y niños mantenses.