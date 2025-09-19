FORTALECE STPS EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS EN ALDAMA Y EL MANTE 

-Mediante el Subprograma Tamaulipas Emplea – Estrategia Tamaulipas Equipa se llevaron apoyos a dichos municipios

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Aldama, Tamaulipas.- La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, bajo la conducción del secretario Luis Gerardo Illoldi Reyes, llevó a cabo la entrega de mobiliario, herramientas y equipo en especie a personas beneficiarias del Subprograma Tamaulipas Emplea – Estrategia Tamaulipas Equipa, iniciativa diseñada para respaldar a quienes enfrentan mayores barreras en su inclusión laboral y que cuentan con el potencial de consolidar proyectos productivos (ENPRO).

En esta ocasión se apoyaron negocios de los municipios de Aldama y El Mante, impulsando su capacidad de crecimiento y fortaleciendo la economía local.

En Aldama, el taller Carpintería Castor recibió maquinaria y equipo especializado como sierra caladora, router industrial, lijadora de banda, rotomartillo inalámbrico, compresor de aire y sierra inglete.

Mientras que en El Mante, el negocio Tacos Luz fue beneficiado con un carretón para la venta de alimentos.

La Secretaría del Trabajo reconoció la valiosa colaboración de las presidentas municipales de Aldama y Ciudad Mante, cuya coordinación fue fundamental para el desarrollo de esta entrega que impulsa la productividad y el autoempleo en beneficio de la ciudadanía.

Illoldi Reyes dijo que con el respaldo del gobierno humanista y de la transformación que encabeza el doctor Américo Villarreal Anaya, la STPS refrenda su compromiso de generar empleos dignos, fortalecer la inclusión laboral y abrir más oportunidades que contribuyan al bienestar de las familias tamaulipecas.

