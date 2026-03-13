ARRANCA FERIA XICOTÉNCATL 2026 CON CORONACIÓN DEL 275 ANIVERSARIO

Mariela López Sosa, presidenta municipal de Xicoténcatl, encabezó la ceremonia de coronación con motivo del 275 aniversario de la fundación del municipio, evento con el que dieron inicio oficialmente las actividades de la Feria Xicoténcatl 2026.

Durante la celebración fueron coronadas Yeimi Yatziry Báez Castillo como Reina, Kelly Guadalupe Nava González como Princesa y Dairany Sinahy Gutiérrez Márquez como Duquesa, en una noche que reunió a numerosas familias en la plaza principal.

En el marco del evento también se llevó a cabo el concurso de porras, resultando ganadora la porra “Águilas” de la Secundaria General Pedro José Méndez, destacando por su entusiasmo y participación.

La jornada estuvo acompañada por un ambiente festivo donde niñas, niños y familias disfrutaron de los juegos mecánicos y de las primeras actividades de la feria, promoviendo la convivencia y la unión entre las familias de Xicoténcatl.