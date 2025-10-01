CONVOCA PATTY CHÍO A REFORZAR PREVENCIÓN CONTRA EL CÁNCER

* La Presidencia Municipal se iluminó de rosa en el arranque de las actividades del mes de octubre, en donde se refuerzan las acciones de prevención contra el cáncer

En un llamado que convoca a todas las mujeres mantenses a la prevención contra el cáncer, la Presidenta Municipal Patty Chío realizó el encendido de la iluminación en la Presidencia Municipal en el arranque del mes rosa.

Acompañada por mujeres de la sociedad civil que enfrentan una batalla contra esta enfermedad, regidoras, regidores, funcionarias y funcionarios municipales y estatales, Patty Chío encabezó el significativo acto que se convierte en un llamado a la concientización sobre esta enfermedad.

En su mensaje, la Alcaldesa hizo un llamado a la prevención de una forma oportuna, afirmando que es esta la gran diferencia para salir avante.

“Hoy convocamos a las mujeres de todas las edades a realizarse la autoexploración y la mamografía, derribando las barreras que dificultan e impiden su realización por ser tema tabú. Cada acción en este mes contribuye a salvar vidas acudiendo y solicitando atención en las unidades de salud”, dijo.

Patty Chío reconoció el gran trabajo que se realiza en la Secretaría de Salud, con el apoyo y acompañamiento del Sistema DIF Tamaulipas que preside la Doctora María Santiago de Villarreal.

“Es preciso prevenir, darnos unos minutos para el autocuidado desde nuestros hogares” recalcó la Presidenta al momento de recordar que existen los mecanismos de apoyo a todas las mujeres, durante todo el año, con especial énfasis en el mes de octubre.

Asistieron al evento: la Presidenta de la Asociación Civil Contra el Cáncer, MyGriz Selene Porras Grimaldo; la regidora comisionada en Salud Jaira Cristal Cardona Méndez, la regidora Marisa Treviño Báez, Hilda Angélica Padilla, Rosario Hernández Acuña, Homero Amador Morales además de Ricardo Espinosa Velázquez; Érika Torres Velázquez, directora del DIF Mante; así como funcionarias municipales, estatales y federales.