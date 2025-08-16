LOMA ALTA SE LLENA DE COLOR Y TRADICIÓN EN LA CALLEJONEADA ENCABEZADA POR EL ALCALDE FRANK DE LEÓN

El presidente municipal de Gómez Farías, Frank De León Ávila, dirigió la tradicional callejoneada en Loma Alta, celebrando la identidad y el espíritu comunitario de la región.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Poblado Loma Alta, Municipio de Gómez Farías, Tamaulipas – La comunidad de Loma Alta se vistió de fiesta para celebrar su tradicional callejoneada, un evento lleno de color, música y alegría que fue encabezado por el presidente municipal, Frank De León Ávila. La callejoneada, una arraigada costumbre de la región congregó a cientos de personas que recorrieron las pintorescas calles de Loma Alta, disfrutando de la música y la convivencia entre vecinos y visitantes.

El alcalde Frank De León Ávila compartió momentos con los asistentes, resaltando la importancia de preservar y promover las tradiciones que dan identidad a Gómez Farías. “Es un honor para mí acompañar a la comunidad de Loma Alta en esta celebración tan especial. La callejoneada es una muestra de la riqueza cultural y el espíritu comunitario que caracteriza a nuestro municipio”, expresó el edil.

De León Ávila destacó la belleza de las fiestas y la calidez de la gente, elementos que, contribuyen a que Gómez Farías sea considerado el municipio más bonito de Tamaulipas. “Tenemos la fortuna de contar con paisajes naturales incomparables, una historia rica y una gente amable y trabajadora. Todo esto hace de Gómez Farías un lugar único y especial”, afirmó.

La callejoneada es una manifestación de la identidad y el espíritu comunitario que caracteriza a la región. Durante el recorrido, los participantes disfrutaron de la música, el baile y la gastronomía local, creando un ambiente de fiesta y celebración. El evento concluyó con un convivio, donde los asistentes pudieron seguir disfrutando de la música y el baile.

La administración municipal de Gómez Farías reafirmó su compromiso de seguir apoyando y promoviendo las tradiciones y costumbres del municipio, como la callejoneada de Loma Alta, que contribuyen a fortalecer la identidad y el orgullo de los habitantes de la región.