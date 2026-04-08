SUPERVISA FRANK DE LEÓN INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN EL EJIDO PLAN DE GUADALUPE

• El alcalde recorrió la comunidad para verificar los trabajos de postería que fortalecerán la seguridad y los servicios básicos de las familias.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

PLAN DE GUADALUPE – Con el objetivo de mejorar la infraestructura urbana y garantizar espacios más seguros para los habitantes de la zona rural, el alcalde Frank de León encabezó una jornada de supervisión en el ejido Plan de Guadalupe, donde se lleva a cabo la instalación de nueva postería para el alumbrado público.

Durante el recorrido, el mandatario municipal constató el avance de las cuadrillas de trabajo, quienes realizan las maniobras necesarias para colocar las estructuras que brindarán iluminación a las principales vialidades de esta localidad. Esta acción forma parte de un programa integral de mejoramiento de servicios públicos que busca abatir el rezago en las comunidades más alejadas de la cabecera.

Más allá de la revisión técnica, el alcalde aprovechó la oportunidad para estrechar lazos con los residentes de la zona. En un ambiente de cercanía, De León saludó a los vecinos y amigos del ejido, reafirmando su compromiso de mantener una administración de puertas abiertas y de resultados tangibles.

“Es un gusto saludar a mis amigos de esta comunidad. Estamos trabajando para que tengan los servicios que merecen; ¡a seguirle con todo!”, expresó el edil durante su encuentro con los habitantes.

Con la conclusión de estos trabajos, se espera que el ejido Plan de Guadalupe cuente con una red eléctrica más eficiente, lo que no solo facilitará el tránsito nocturno, sino que también contribuirá a la prevención del delito y al bienestar general de las familias del sector.