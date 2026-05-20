ACEPTA FRANK DE LEÓN SER PADRINO DE LA GENERACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA PEDRO CASTILLO SÁNCHEZ

El alcalde de Gómez Farías apadrinará a los alumnos de la Escuela Primaria del ejido 5 de Mayo, reafirmando así su compromiso con la educación.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

GÓMEZ FARÍAS, TAM.- El alcalde Frank de León anunció de manera entusiasta que ha aceptado la invitación para fungir como padrino de la próxima generación de graduados de la escuela primaria “Pedro Castillo Sánchez”, ubicada en el ejido 5 de Mayo.

El mandatario municipal expresó su alegría por distinguirle con este honor y aprovechó la oportunidad para enviar un cálido mensaje de felicitación y motivación a los estudiantes que están por concluir esta importante etapa académica.

“¡Nos vemos en la graduación!”, externó con entusiasmo el alcalde, confirmando así su asistencia a la ceremonia oficial.

Con este gesto, la administración local reitera su cercanía con las comunidades rurales del municipio y su respaldo continuo a las instituciones educativas, celebrando el esfuerzo de los alumnos, docentes y padres de familia de la comunidad del ejido 5 de Mayo.