BRILLA LA CREATIVIDAD EN EL DESFILE DE CARROS ALEGÓRICOS DEL CARNAVAL “OCAMPO SE VIVE HOY”

Con una nutrida participación ciudadana y el respaldo de las autoridades municipales, el magno recorrido se consolidó como el evento estelar de las fiestas carnestolendas.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

OCAMPO, TAM. – En una explosión de color, ingenio y tradición, el municipio de Ocampo celebró con éxito el esperado desfile de carros alegóricos en el marco del Carnaval “Ocampo Se Vive Hoy”. El evento, que logró reunir a cientos de familias, se confirmó como uno de los momentos más emblemáticos y concurridos de la festividad.

El recorrido destacó por la gran calidad artística de las plataformas participantes, donde el entusiasmo de los participantes y la creatividad en los diseños transformaron las calles principales en un escenario de identidad y alegría. Desde decoraciones vibrantes hasta coreografías coordinadas, el desfile ofreció un espectáculo inolvidable que capturó la esencia del talento local.

La celebración contó con la participación del presidente municipal, Melchor Budarth Báez, quien estuvo acompañado por su esposa, la presidenta del Sistema DIF, Martha Uresti de Budarth. Ambos funcionarios caminaron cerca de la ciudadanía, reafirmando su compromiso con el fortalecimiento de las tradiciones que unen a las familias de Ocampo.

Durante el paso de los contingentes, las autoridades destacaron el esfuerzo de cada grupo participante, subrayando que la organización de estos espacios es fundamental para mantener vivo el espíritu festivo en la región.

El comité organizador extendió un agradecimiento público a todas las instituciones, comercios y ciudadanos particulares que invirtieron tiempo y talento en la elaboración de los carros alegóricos. La administración municipal cerró la jornada calificando el evento como una “gran fiesta” que superó las expectativas de asistencia y participación, consolidando a Ocampo como un referente cultural en la zona.