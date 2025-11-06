ENCENDIDO NARANJA EN XICOTÉNCATL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER

En el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, la alcaldesa Mariela López Sosa encabezó el Encendido Naranja en la explanada de la Presidencia Municipal de Xicoténcatl.

El evento inició alrededor de las 7:00 de la noche, con la presencia del Cabildo, el Sistema DIF Municipal y personal del Ayuntamiento, quienes participaron portando moños naranjas como símbolo de unidad y compromiso para erradicar la violencia de género.

El color naranja representa esperanza, respeto y un futuro libre de violencia para mujeres y niñas, siendo parte de una campaña internacional promovida por ONU Mujeres.

Con este acto, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso con la igualdad, la justicia y la seguridad de todas las mujeres de Xicoténcatl.