AMPLIA DIF MANTE ATENCIÓN A LA SALUD DE LAS MUJERES

* En el mes de la eliminación de la violencia contra la mujer, realizará segunda campaña gratis de prevención contra cáncer de mama.

En atención a la salud de las mujeres, el Gobierno de El Mante y el Sistema DIF amplían el tiempo de los servicios de salud para la detección oportuna de cáncer de mama y cervicouterino.

Al recibir los resultados de los estudios realizados en la campaña del mes rosa, la directora del Sistema DIF El Mante Erika Torres Velázquez informó que estos ya están a disposición de las beneficiadas para que acudan a recogerlos en el CRI.

Asimismo, destacó que los servicios de detección oportuna de cáncer de mama, papanicolaou, diabetes, hipertensión y vacunación, se ampliaron para una segunda campaña a realizar el 19 de noviembre en el marco del mes de la eliminación a la violencia contra las mujeres.

“La Presidenta Municipal Patty Chío, nos ha instruido mantener el vínculo de protección y apoyo a mujeres y en este mes naranja de la lucha para eliminar la violencia contra las mujeres, seguimos dando prioridad al cuidado de su salud con los servicios básicos que estarán a disposición en forma totalmente gratuita el 19 de noviembre en el Centro de Rehabilitación Integral”.

Destacó que con estas acciones se prioriza la salud de las mujeres y para quienes requieren una atención más especializada, se les canaliza a la consulta con la Ginecóloga que también está a disposición en el CRI. “Las consultas y tratamiento son gratis” apunto.