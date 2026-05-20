ATIENDE DIF EL MANTE SALUD MENTAL DE FAMILIAS

Ofrece atención psicológica en el CRI para niños y niñas con Asperger o Autismo y a población abierta en situación vulnerable.

A través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, el Gobierno Municipal de El Mante, que preside Patty Chío, atiende la salud mental de la población con la atención psicológica para las familias.

Personal profesional en psicología brinda la valoración y atención principalmente a niños, niñas y adolescentes con requerimiento especial por Asperger o autismo que acuden al Centro de Rehabilitación Integral (CRI), o bien, el acompañamiento a quienes enfrentan alguna situación de violencia familiar y son atendidos por la Procuraduría de Protección a Niños, Niñas, Adolescentes y Adultos Mayores.

Los servicios están disponibles en horario de 10:00 a 14:00 horas los días lunes, martes y jueves en el CRI, donde primeramente se requiere la valoración para detectar la necesidad del menor y sus terapias.

En el Sistema DIF El Mante la atención es a población abierta, independientemente del acompañamiento que se brinda a través de la Procuraduría de Protección a Niños, Niñas, Adolescentes y Adultos Mayores en horario de 8:00 a 16:00 horas de lunes a viernes, previa cita de valoración.