FORTALECE PATTY CHÍO LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA DE SU GOBIERNO

Se realiza en El Mante jornada de capacitación en coordinación con el Sistema Estatal Anticorrupción de Tamaulipas.

Con el objetivo de fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y el correcto cumplimiento de las obligaciones administrativas, el Gobierno Municipal de El Mante llevó a cabo la capacitación denominada “Seguimiento de carga de información al Sistema de Evolución Patrimonial, Declaración de Intereses y Constancia de Presentación de la Declaración Fiscal”, en coordinación con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Tamaulipas.

La actividad fue encabezada por la Presidenta Municipal Patty Chío, quien destacó la importancia de mantener una administración pública responsable y cercana a la ciudadanía.

“Estas acciones permiten fortalecer el trabajo institucional y reafirmar el compromiso que tenemos con la transparencia y la legalidad en el servicio público”, expresó.

La capacitación se desarrolló en la Sala de Cabildo y fue impartida por Oscar Missael Rosas Licón, Director de la Plataforma Digital Estatal, contando además con la presencia del Mtro. Félix Luis Velasco Arévalo, Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Tamaulipas , además del contralor municipal Eduardo Constante Núñez, la regidora comisionada en transparencia Marisa Treviño Báez y demás integrantes del cabildo.

Durante la jornada, servidores públicos municipales recibieron información y herramientas relacionadas con el correcto uso de la Plataforma Digital Estatal y el cumplimiento de los procesos de declaración patrimonial y de intereses.

Por su parte, autoridades estatales reconocieron la disposición del Gobierno Municipal de El Mante para impulsar acciones que fortalecen la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas.

“Capacitar a las y los servidores públicos es fundamental para consolidar instituciones más eficientes y con mayor confianza ciudadana”, señalaron durante el encuentro.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de El Mante reafirma su compromiso de continuar trabajando con responsabilidad, honestidad y apego a la normatividad vigente.