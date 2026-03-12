IMPULSA PATTY CHÍO EL TALENTO MANTENSE: EL DEPORTE ES PILAR FUNDAMENTAL PARA EL DESARROLLO DE LA JUVENTUD

Con una visión integral que une educación, cultura y actividad física, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso con los atletas que representarán a El Mante en competencias nacionales.

ALFREDO GARCIA BECERRA

EL MANTE, TAM. – En un emotivo encuentro que refleja la nueva era de apoyo al talento local, la alcaldesa Patty Chío despidió a la delegación de jóvenes atletas que partirán al estado de Nuevo León para participar en la etapa regional de atletismo de la Olimpiada Nacional de CONADE.

Este acto no solo representa un apoyo logístico, sino la consolidación de una política pública donde el deporte, la educación y la cultura son las herramientas clave para alcanzar la paz social, la estabilidad y el bienestar de las familias mantenses.

En la entrega de apoyo y despedida de la delegación, la señora Aida Achutegui, en representación de los padres de familia, dirigió un mensaje de gratitud a la presidenta Municipal, destacando que esta gestión ha marcado un precedente en la atención a los deportistas.

“Muchas gracias presidenta por todos los apoyos recibidos; es la mejor administración que nos ha apoyado, muchas gracias”, remarcó Achutegui, subrayando que el compromiso del gobierno se traduce en hechos tangibles y acompañamiento integral.

Para la administración de Patty Chío, el impulso al deporte no se limita a una sola disciplina. El apoyo se ha extendido con la misma intensidad al boxeo, fútbol, atletismo y escoltas, otorgando incentivos económicos y técnicos para que ningún joven se quede atrás por falta de recursos.

Con la sencillez que la caracteriza, la alcaldesa motivó a los jóvenes a verse como referentes de éxito para la sociedad:

“Qué emoción estar con muchachos tan talentosos y con tanta disciplina. Son ejemplo no solo para sus compañeros, sino para todos nosotros, incluso para los adultos. Muchas felicidades y mucho éxito”, expresó Patty Chío.

El apoyo municipal busca que los jóvenes no solo compitan, sino que se formen bajo valores de entrega y superación. Con la delegación lista para dar su máximo esfuerzo en Nuevo León, el Gobierno Municipal de El Mante reafirma que invertir en el deporte es sembrar la semilla de la grandeza en las nuevas generaciones, garantizando un futuro de desarrollo y orgullo para toda la comunidad.