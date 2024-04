EN QUINTERO DARÁN VOTO A PATTY CHÍO PORQUE LA 4T SÍ LE CUMPLE AL PUEBLO

En esta comunidad mantense afirman que la candidata de MORENA representa a los ideales bajo los cuales gobierna la Transformación: Dan a todos lo justo

En Congregación Quintero, el señor Vicente Canchola afirma que a nivel Estatal y Federal los gobiernos de la Cuarta Transformación han sido justos con la gente y por eso es momento de apoyar a Patty Chío, para que esos ideales se apliquen desde la Presidencia Municipal.

Don Vicente, quien sufre una discapacidad, dijo que a diferencia de los gobiernos del PRIAN, los de transformación apoyan a toda la gente sin distingos y sin condiciones, por lo que su voto será para que esta manera de gobernar se aplique en El Mante.

Dijo que desde hace dos años recibe del gobierno de Andrés Manuel López Obrador una pensión por discapacidad y nunca le han pedido nada a cambio y recibe su apoyo sin ninguna condicionante.

Por el contrario, aseguró que los candidatos de otros partidos, le han ofrecido apoyo pero a cambio de qué se comprometa políticamente con ellos, lo cual dice es injusto.

“A mí cada que me toca me dan mi pensión y nunca ha venido nadie a pedirme nada a cambio, mucho menos el voto y aquí me vinieron a buscar de parte del PAN y le digo que solo nos buscan cuando les conviene que votemos por ellos, nunca vienen a preguntar si necesitamos algo, por eso yo les dije saquen sus conclusiones por quién voy a votar”, dijo.

Patty Chío, dijo que este apoyo que recibe de la gente en cada puerta que toca en Congregación Quintero, la compromete a que una vez que obtenga el voto de los mantenses y se convierta en alcaldesa, trabajar de inmediato en subsanar las necesidades más apremiantes de la comunidad, como es el sistema de drenaje que sigue teniendo fallas considerables.