IMPULSA MELCHOR BUDARTH INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CON NUEVO FORO EN EL CBTA 72

El alcalde de Ocampo y la presidenta del DIF, Martha Uresti, dieron el banderazo de inicio a la obra que fortalecerá las actividades académicas, cívicas y culturales de la institución.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Ocampo, Tam. — En un esfuerzo continuo por dignificar los espacios de aprendizaje para la juventud ocampense, el alcalde C.P. Melchor Budarth Báez encabezó el inicio de la construcción de un nuevo foro en las instalaciones del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) No. 72.

Acompañado por la presidenta del Sistema DIF Municipal, C.P. Martha Uresti de Budarth, el edil destacó que esta obra no es solo una mejora física, sino una inversión en el desarrollo integral de los alumnos. El nuevo espacio está diseñado para albergar eventos académicos, actos cívicos y expresiones culturales, áreas fundamentales para la formación de los estudiantes.

“Seguimos trabajando con el compromiso firme de brindar mejores espacios para nuestras y nuestros jóvenes. Queremos que cuenten con las herramientas y la infraestructura necesaria para que su paso por el bachillerato sea de excelencia”, afirmó el mandatario municipal durante el evento.

Con esta acción, la administración actual reafirma su eje de trabajo enfocado en la educación, priorizando proyectos que beneficien directamente a la comunidad estudiantil y docente del municipio. Al evento asistieron autoridades escolares y alumnos, quienes reconocieron el impacto positivo que tendrá esta obra en la vida diaria del plantel.