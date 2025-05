COOPERATIVISTAS DEL INGENIO MANTE ANTICIPAN JUSTICIA TRAS AÑOS DE LUCHA

El cambio de un minuto de silencio a un estruendoso aplauso marcó el inicio de una asamblea informativa cargada de optimismo, donde los cooperativistas del Ingenio Mante vislumbraron la llegada de la justicia tras una larga y ardua batalla legal.

ALFREDO GARCIA BECERRA

La reciente asamblea de la Sociedad Cooperativa de Ejidatarios y Obreros del Ingenio Mante se convirtió en un emotivo tributo al socio campesino Teódulo Mayorga, socio campesino, a todos aquellos que fallecieron durante la lucha, y en especial al guía moral de la cooperativa, Joel de la Rosa González. El cambio en el protocolo inicial, sustituyendo el tradicional minuto de silencio por un prolongado aplauso, simbolizó un cambio de ánimo, una transición de la tristeza y la frustración a la esperanza y la anticipación de la tan esperada justicia.

Los aplausos resonaron en honor a los 48 socios que, liderados por Joel de la Rosa González, iniciaron en 1991 el reclamo por la fraudulenta quiebra del Ingenio Mante. En particular, se reconoció la presencia de tres de estos incansables luchadores: Albertina Mariel Sauceda, Don Clemente Loredo Herrera y Fernando Ambriz García. Su perseverancia y dedicación han sido fundamentales para mantener viva la llama de la esperanza durante más de tres décadas.

El ambiente festivo y de alegría fue palpable, impregnando cada discurso y reflexión. Fernando Ambriz, uno de los socios presentes, resumió el sentir general con una profunda reflexión: “La paciencia es un árbol de raíz amarga, pero de frutos muy dulces”, evocando la perseverancia y el sacrificio que han caracterizado su lucha. Además, citó las palabras de Cristo al morir en la cruz, “Consumatum est, todo está cumplido”, sugiriendo que el fin de la batalla y la victoria están cerca.

Conmovido, Ambriz expresó: “Joel de la Rosa González, estamos agradecidos con Dios y contigo, no te equivocaste. Jorge Joel, no nos equivocamos contigo al haberte elegido como apoderado, abrazos para todos y que viva el grupo Joel de la Rosa González”. Estas palabras reflejan el profundo respeto y la gratitud que sienten los cooperativistas hacia el legado de Joel de la Rosa González y la confianza depositada en su hijo, Jorge Joel de la Rosa Ramírez, actual apoderado.

La madurez política, la fortaleza y la unidad que reinaban en el ambiente se reflejaban en cada participante, en un claro preludio de buenas noticias. Juan Aaron Requena, otro de los presentes, resumió el espíritu colectivo con un proverbio: “Al buen entendedor pocas palabras”.

Con la frente en alto y mirando de frente a sus representados, Jorge Joel de la Rosa Ramírez, fiel al deber cumplido, se sumó a la iniciativa de ponerle fin a la tristeza que durante 34 años han padecido los presentes y los descendientes de quienes fallecieron durante la lucha. Con la esencia de verdad y transparencia que identifica su tarea, el apoderado reafirmó el compromiso que hizo con su padre, con Dios y con sus representados. Al adelantar las buenas noticias, reconoció el esfuerzo conjunto, la visión del guía moral y el gran apoyo de la firma de abogados que les representan para alcanzar las metas y propósitos trazados en las rutas y estrategias para alcanzar la anhelada justicia.

Finalmente, entre los intervalos de aplausos, Jorge Joel confesó: “Ya no me pertenezco, ustedes son mi familia, respeto el pacto que hice con mi padre, por ello siempre que hablaba con Dios le pedía fortaleza, luz en el camino y hoy me siento ligero, tranquilo, con la honestidad de mirarlos y abrazarlos”. Sus palabras, cargadas de emoción y sinceridad, sellaron el compromiso inquebrantable del apoderado con la causa y renovaron la esperanza de los cooperativistas del Ingenio Mante de alcanzar, por fin, la justicia que tanto anhelan.