IMSS-BIENESTAR SE CONSOLIDA EN TAMAULIPAS: AMÉRICO

Participa gobernador en una reunión de evaluación encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Ciudad de México.– El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, acudió este miércoles a Palacio Nacional para participar en una reunión encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en la que se revisaron los avances del programa IMSS-Bienestar y los resultados obtenidos en favor de la población tamaulipeca.

Villarreal Anaya informó que el encuentro tuvo como objetivo dar seguimiento puntual a los programas sustantivos del país, poniendo especial atención en el fortalecimiento del sistema IMSS-Bienestar, considerado esencial para garantizar, a miles de familias, el acceso a la salud.

“Fuimos convocados por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para seguir dando seguimiento a los avances de los programas sustantivos de nuestra nación, en este caso con especial atención a lo referente al IMSS-Bienestar, para seguir consolidando este servicio médico tan necesario y que ha tenido tantos avances en nuestra entidad”, expresó el mandatario tamaulipeco.

El titular del ejecutivo estatal destacó que Tamaulipas ha mostrado resultados positivos en la implementación del modelo.

“Estamos muy complacidos con lo que aquí se ha comentado y de los avances de estos programas que se reciben en nuestra entidad para seguir adelante en esta gran transformación humanista de nuestra nación”, puntualizó al término de la reunión que forma parte de los encuentros periódicos entre la Federación y las y los gobernadores.

