HONRAN EN EL MANTE A LA ENSEÑA NACIONAL EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA BANDERA

La alcaldesa Patty Chío encabezó el izamiento y la ceremonia cívica, destacando que la bandera es el símbolo máximo de unidad y esperanza para los mantenses.

CIUDAD MANTE, TAMAULIPAS. – Con el fervor patriótico que distingue a la actual administración, la alcaldesa Patty Chío presidió la ceremonia conmemorativa del Día de la Bandera, reafirmando el compromiso del Gobierno Municipal El Mante 2024-2027 con el respeto a nuestros símbolos patrios y la identidad nacional.

Durante el acto, que reunió a diversos sectores de la sociedad, se rindieron los honores correspondientes a la Enseña Nacional, recordando su evolución y lo que representa para la soberanía de México.

Un llamado a la unidad y el civismo

La segunda regidora, María Elena Segovia Moreno, fue la encargada del discurso oficial. En su intervención, subrayó que la bandera no solo es un lienzo, sino el reflejo de la historia y las luchas del pueblo mexicano.

“En este Gobierno Municipal, entendemos que fortalecer el civismo en nuestras niñas, niños y jóvenes es la base para construir una sociedad más fuerte. Nuestra bandera nos recuerda que, a pesar de las diferencias, la unidad es nuestro mayor baluarte”, expresó la funcionaria.

Comunidad estudiantil presente

El evento destacó por la participación de instituciones educativas que dieron vida y color al desfile y la escolta, entre las que se encontraron:

Nivel Educativo Instituciones Participantes

Preescolar DIF CAIC Alborada

Primaria Héctor Pérez Martínez, Juan B. Tijerina, Club de Leones, Colegio Froebel, CAM, Niños Héroes, Ricardo J. Zevada, Adolfo López Mateos y Nuevo Santander.

Secundaria y Media Superior Secundaria No. 7 “Dr. Pedro Martínez Noriega”, CBTis 15, CONALEP Mante y Escuela de Trabajo Social.

Respaldo institucional

La conmemoración contó con la presencia de autoridades militares, educativas y representantes masónicos, quienes junto a la alcaldesa Patty Chío, presenciaron las efemérides y el juramento a la bandera, fortaleciendo el vínculo entre gobierno y ciudadanía a través del amor a la patria.

Con este acto, El Mante se une a la celebración nacional, dejando claro que el respeto por nuestra historia es el camino hacia un futuro con orden y progreso.