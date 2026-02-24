REFUERZA PATTY CHÍO LABOR DE LA CRUZ ROJA CON DONATIVO DEL GOBIERNO MUNICIPAL

En el marco de la Colecta Anual 2026, la Alcaldesa reafirmó el compromiso de su administración de trabajar con sentido humanista por la salud de las familias mantenses.

CIUDAD MANTE, TAMAULIPAS – Como parte de las acciones de proximidad social y apoyo a las instituciones de emergencia, la Presidenta Municipal, Patty Chío, realizó la entrega oficial del donativo económico destinado a la Cruz Roja Mexicana Delegación Mante, correspondiente a la Colecta Anual 2026.

Acompañada por la Presidenta del Patronato de la benemérita institución, Ruth Gámez Verástegui, así como por integrantes del mismo, la Alcaldesa destacó que esta aportación a nombre del Gobierno Municipal El Mante 2024-2027 es un reconocimiento a la loable labor que realizan los paramédicos y voluntarios diariamente.

Durante el acto de entrega, Patty Chío subrayó que su administración mantiene una política de puertas abiertas y colaboración estrecha con los organismos de auxilio.

“Nuestro compromiso es trabajar en equipo, con un profundo sentido humanista, para asegurar que la sociedad mantense cuente con el apoyo y la asistencia necesaria en los momentos de mayor vulnerabilidad”, afirmó la Presidenta Municipal.

Por su parte, los representantes de la Cruz Roja agradecieron el respaldo de la administración municipal, señalando que estos recursos son fundamentales para el mantenimiento de ambulancias, la adquisición de insumos médicos y la operatividad de los servicios de emergencia que se brindan en la región.

Con esta acción, el Gobierno Municipal busca incentivar a la ciudadanía y a los diferentes sectores productivos a sumarse a la colecta, bajo la premisa de que el fortalecimiento de la Cruz Roja beneficia directamente a toda la comunidad.